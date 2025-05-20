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20.05.2025  12:15   Віталій Хіневич

На Харківщині чоловіка підозрюють у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів

В ході санкціонованого обшуку в домоволодінні місцевого мешканця міста Ізюм поліцейські Ізюмського районного управління поліції виявили та вилучили автомат Калашникова та дев'яносто патронів о нього.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. 
 
Зловмисник пояснив, що зброю та боєприпаси знайшов наприкінці вересня 2022 року на колишніх позиціях військових рф у лісі поблизу міста Ізюм. 
 
Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
 
Поліцейські нагадують, що за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами передбачена кримінальна відповідальність.
 
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Тэги:  події, харків
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