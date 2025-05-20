20.05.2025 12:15 Віталій Хіневич

На Харківщині чоловіка підозрюють у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів

В ході санкціонованого обшуку в домоволодінні місцевого мешканця міста Ізюм поліцейські Ізюмського районного управління поліції виявили та вилучили автомат Калашникова та дев'яносто патронів о нього.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зловмисник пояснив, що зброю та боєприпаси знайшов наприкінці вересня 2022 року на колишніх позиціях військових рф у лісі поблизу міста Ізюм.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Поліцейські нагадують, що за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами передбачена кримінальна відповідальність.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram