22.05.2025 10:16 Рита Парфенова

На Харківському напрямку росіяни за добу здійснили понад 600 обстрілів

За даними ОТУ «Харків», за минулу добу ворог завдав авіаударів, застосував 122 дрони-камікадзе та 627 разів обстріляв позиції Сил оборони. Втрати окупантів – 82 особи та понад 130 одиниць техніки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 22 травня оперативна обстановка в зоні відповідальності ОТУ «Харків» залишається складною, але контрольованою. Протягом минулої доби противник завдав чотири авіаудари із застосуванням 10 керованих авіаційних бомб, використав 122 дрони-камікадзе й 627 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників.

Шість атак противник здійснив у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Малої Шапківки, однак усі штурмові дії були відбиті.

Втрати ворога склали 82 особи, з яких 44 – безповоротні. Також знищено або пошкоджено 135 одиниць озброєння і техніки:

бойова броньована машина;

3 артилерійські системи;

24 автомобілі;

98 БпЛА;

2 засоби радіоелектронної боротьби;

7 одиниць спецтехніки.

Окрім того, українські військові знищили 92 укриття ворога й два склади боєприпасів.

Сили оборони продовжують виконувати завдання зі стримування збройної агресії рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському та Куп’янському напрямках за добу зафіксовано десять штурмових спроб російських військ.