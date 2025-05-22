22.05.2025 09:51 Рита Парфенова

У Харкові визначили переможців студентської ліги з баскетболу

У фіналі змагань серед харківських вишів перемогу здобула команда Академії фізичної культури. Призові місця також посіли студенти «Політеху» та Юридичного університету.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 21 травня в Харкові відбулися фінальні матчі студентського турніру з баскетболу, що проходив у межах Харківських спортивних студентських ліг.

Перемогу у змаганнях здобула команда Харківської державної академії фізичної культури. Срібними призерами стали баскетболісти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Третє місце вибороли студенти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

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