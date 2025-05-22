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22.05.2025  09:31   Рита Парфенова

У передмісті Харкова пролунають вибухи — триває знешкодження боєприпасів

У четвер, 22 травня, поблизу села Високе Золочівської громади проводять розмінування. Упродовж пів години можуть бути чутні контрольовані вибухи.

розмінування

У Харківському передмісті сьогодні, 22 травня, можливі звуки вибухів у рамках запланованого розмінування. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Так, з 10:00 до 10:30 поблизу села Високе Золочівської громади фахівці ДСНС проводитимуть роботи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Мешканців району просять зберігати спокій та не наближатися до місця проведення робіт. Розмінування на Харківщині триває щодня через значну кількість боєприпасів, що залишилися після обстрілів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минуло] доби піротехніки ДСНС вилучили 129 вибухонебезпечних предметів.

Тэги:  розмінування, харків
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