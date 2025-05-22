У передмісті Харкова пролунають вибухи — триває знешкодження боєприпасів

У четвер, 22 травня, поблизу села Високе Золочівської громади проводять розмінування. Упродовж пів години можуть бути чутні контрольовані вибухи.
У Харківському передмісті сьогодні, 22 травня, можливі звуки вибухів у рамках запланованого розмінування. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Так, з 10:00 до 10:30 поблизу села Високе Золочівської громади фахівці ДСНС проводитимуть роботи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Мешканців району просять зберігати спокій та не наближатися до місця проведення робіт. Розмінування на Харківщині триває щодня через значну кількість боєприпасів, що залишилися після обстрілів.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що минуло] доби піротехніки ДСНС вилучили 129 вибухонебезпечних предметів.
Комментариев: 0
День ідеальний для розумової праці та підвищеної продуктивності. Варто записати свої ідеї й зайнятися фінансами – шопінг цього дня буде розсудливим і обдуманим.
Ранок у Харкові почнеться безхмарно, і така погода протримається до самого вечора. За прогнозами синоптиків, протягом дня небо залишатиметься ясним.
Щорічно, починаючи з 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття.
влажность:
давление:
ветер: