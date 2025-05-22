22.05.2025 09:00 Рита Парфенова

Ворог атакував Харків і сім населених пунктів області: є загиблий і поранені

Протягом останніх 24 годин під ударами ворога опинилися Харків, Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Грушівка та інші населені пункти області. Загинув чоловік, ще дев'ятеро людей отримали поранення.



Фото: Прокуратура Харківської області

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків та ще семи населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів у Холодногірському районі Харкова ракетою поранення отримали троє жінок віком 60, 63 і 68 років. У селі Грушівка Кіндрашівської громади постраждав 39-річний чоловік.

У селищі Куп’янськ-Вузловий від ворожого удару загинув чоловік, ще дві жінки — 66 і 70 років — дістали поранень. У місті Куп’янськ травмовано ще двох жінок — 73 і 44 років.

Противник застосував широкий арсенал озброєння:

1 ракета;

10 авіабомб КАБ;

5 БпЛА типу «Шахед»;

2 дрони-камікадзе «Герань-2»;

2 БпЛА «Молнія».

Внаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

у Харкові – 10 приватних будинків, автомобіль, газо- та електромережі;

у Чугуївському районі – адміністративна будівля та автомобіль;

у Куп’янському районі – 44 приватні будинки, адмінбудівля, будівлі ліцею та заводу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Холодногірському районі Харкова ракета рф пошкодила вісім приватних будинків.