Ворог атакував Харків і сім населених пунктів області: є загиблий і поранені

Протягом останніх 24 годин під ударами ворога опинилися Харків, Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Грушівка та інші населені пункти області. Загинув чоловік, ще дев'ятеро людей отримали поранення.
Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків та ще семи населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Внаслідок обстрілів у Холодногірському районі Харкова ракетою поранення отримали троє жінок віком 60, 63 і 68 років. У селі Грушівка Кіндрашівської громади постраждав 39-річний чоловік.
У селищі Куп’янськ-Вузловий від ворожого удару загинув чоловік, ще дві жінки — 66 і 70 років — дістали поранень. У місті Куп’янськ травмовано ще двох жінок — 73 і 44 років.
Противник застосував широкий арсенал озброєння:
Внаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Холодногірському районі Харкова ракета рф пошкодила вісім приватних будинків.
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