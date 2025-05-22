22.05.2025 08:50 Рита Парфенова

Окупанти здійснили 10 атак на Харківщині

На Харківському та Куп’янському напрямках за добу зафіксовано десять штурмових спроб російських військ.

Протягом минулої доби противник продовжував активні спроби прориву оборони на Харківщині. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку російські війська шість разів намагалися просунутися в районах Вовчанська, Кам’янки та у напрямку Малої Шапківки. Усі атаки були відбиті Силами оборони.

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири ворожі штурми. Противник намагався атакувати позиції українських захисників поблизу Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки. Усі спроби також завершилися невдачею.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Холодногірському районі Харкова ракета рф пошкодила вісім приватних будинків.