У Харкові чоловік постраждав від вибуху невідомого предмета

59-річний мешканець Харкова отримав поранення обличчя та грудної клітки внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмета. Від госпіталізації постраждалий відмовився.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
У Немишлянському районі Харкова стався вибух невстановленого вибухонебезпечного предмета, внаслідок чого постраждав 59-річний чоловік. Він зазнав поранень обличчя й грудної клітки. Попри травми, чоловік відмовився від госпіталізації.
На місці працювали відповідні служби. Обставини події та тип вибухового предмета встановлюються.
Мешканців Харкова закликають бути уважними, не чіпати підозрілі предмети та повідомляти про них до екстрених служб.
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