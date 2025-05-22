22.05.2025 08:25 Рита Парфенова

Унаслідок обстрілів на Харківщині виникли три пожежі, є загиблий і постраждалі

Протягом доби на Харківщині зафіксовано три пожежі через ворожі обстріли. Загинув чоловік, шестеро жінок отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

З 21 по 22 травня в Чугуївському та Куп’янському районах Харківської області виникли три пожежі, спричинені російськими обстрілами. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У Куп’янську внаслідок влучання загорілися житловий будинок, господарча споруда, гараж і дровник — загальна площа займання перевищила 340 кв. м. Постраждали дві жінки.

У селищі Куп’янськ-Вузловий ракети типу КАБ зруйнували під’їзд триповерхівки. Під завалами загинув чоловік, ще дві жінки отримали травми. Рятувальники працювали під загрозою повторного обстрілу.

У Старому Салтові ворог обстріляв відкриту територію — зайнялася суха трава та очерет на площі 2 га.

Вночі рятувальники проводили перевірку місця ворожого обстрілу у Холодногірському районі Харкова. Виявлені пошкодження 8 приватних будинків, вуличного газогону та лінії електропостачання. Постраждало 3 жінки.

Вранці дрони атакували Великий Бурлук. Внаслідок удару загорілася адміністративна будівля — площа пожежі сягнула 100 кв. м, обійшлося без постраждалих.

Протягом доби підрозділи ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, зокрема на гасіння пожеж, допомогу постраждалим, перевірку обстріляних об’єктів. Піротехніки вилучили 129 вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Холодногірському районі Харкова ракета рф пошкодила вісім приватних будинків.