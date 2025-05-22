22.05.2025 07:59 Рита Парфенова

У Холодногірському районі Харкова ракета рф пошкодила вісім приватних будинків

Унаслідок нічного ракетного удару двоє людей отримали стресову реакцію — їм надали медичну допомогу.



Фото з відкритих джерел

Близько 1:30 ночы 22 травня зафіксовано влучання ракети в Холодногірському районі. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За попередніми даними, пошкоджено вісім приватних будинків. Двоє мешканців зазнали гострої реакції на стрес — їм надається необхідна медична допомога. На місці працюють аварійні та екстрені служби.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти вдарили по житлових секторах населених пунктів Харківщини.