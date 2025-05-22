У Холодногірському районі Харкова ракета рф пошкодила вісім приватних будинків

Унаслідок нічного ракетного удару двоє людей отримали стресову реакцію — їм надали медичну допомогу.
Близько 1:30 ночы 22 травня зафіксовано влучання ракети в Холодногірському районі. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
За попередніми даними, пошкоджено вісім приватних будинків. Двоє мешканців зазнали гострої реакції на стрес — їм надається необхідна медична допомога. На місці працюють аварійні та екстрені служби.
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