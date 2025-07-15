15.07.2025 14:30 Віталій Хіневич
Жінка відпочивала із сином та двома знайомими: правоохоронці про загибель дитини на Журавлівці
Подія сталася ввечері 14 липня на території Київського району. До поліції надійшло повідомлення про зникнення дитини у гідропарку.
За словами заявниці, восьмирічний хлопчик пішов купатися та зник.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво підрозділу. Поліцейські встановили, що 34-річна жінка відпочивала на водоймі разом із сином та двома знайомими. Компанія спільно каталася на водній гірці, після чого вирішила змінити місце відпочинку, залишивши хлопчика самого.
Близько 19:00 мати помітила, що дитина зникла з поля зору. На березі було знайдено лише надувну подушку, з якою він плавав.
Пошукові заходи тривали всю ніч. Вранці 15 липня водолази ДСНС виявили у водоймі тіло хлопчика без ознак життя.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».
Поліцією встановлюються всі обставини трагедії. Вирішується питання щодо притягнення батьків до відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо догляду за дитиною.
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