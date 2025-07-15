15.07.2025 14:00 Рита Парфенова

На Харківщині судитимуть колаборанта, який відповідав за екологію при окупаційній владі

57-річного чоловіка обвинувачують у співпраці з окупантами на Куп’янщині: він очолював відділ природних ресурсів і виконував накази російської адміністрації.

На Харківщині завершено досудове розслідування щодо чоловіка, який під час окупації Куп’янського району добровільно зайняв посаду у так званій «військово-цивільній адміністрації». Прокуратура вже передала обвинувальний акт до суду, повідомляє РЕДПОСТ.

Відомо, що 57-річний чоловік тривалий час проживав на окупованій частині Луганської області. Після початку повномасштабного вторгнення він переїхав до Куп’янського району Харківської області для організації роботи кар’єру.

У липні 2022 року фігурант обійняв посаду «виконувача обов’язків начальника відділу природних ресурсів та екології» при окупаційній адміністрації. Він забезпечував функціонування відділу, видавав документи, керував підлеглими та виконував накази окупаційного керівництва.

Перед звільненням району силами оборони України чоловік втік до росії. Наразі його оголошено в розшук.

Обвинувальний акт скеровано до Основ’янського районного суду Харкова. Чоловіку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади на строк до 15 років, з конфіскацією майна або без неї.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині судитимуть чоловіка, який працював на окупантів під час захоплення села.