15.07.2025 13:23 Рита Парфенова

На Харківщині судитимуть чоловіка, який працював на окупантів під час захоплення села

46-річний мешканець Стрілечої добровільно співпрацював із російськими військовими, збирав інформацію про проукраїнських громадян і втік до рф. Йому загрожує до довічного ув’язнення.

У Харківській області скеровано до суду обвинувальний акт щодо 46-річного місцевого жителя, якого звинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Слідство встановило: під час окупації села Стрілеча Харківського району у 2022 році чоловік добровільно почав співпрацювати з окупаційними силами. Під час зборів у місцевій гімназії, де російські військові оголосили про створення так званої «народної міліції», обвинувачений виявив бажання очолити цей незаконний орган.

Попри те що «народну міліцію» не створили, чоловік отримував завдання від російських кураторів: приймав заяви про правопорушення, перевіряв документи у місцевих мешканців. Його дії були спрямовані на виявлення проукраїнських активістів, ветеранів АТО, правоохоронців та їхніх родичів. Для цього він використовував вимоги російського законодавства.

Перед звільненням села українськими військовими чоловік утік разом із російськими солдатами на територію рф. Його оголошено в розшук.

Справу розглядатиме Харківський районний суд. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 34-річну мешканку Куп’янщини заочно підозрюють у запереченні збройної агресії росії проти України. У вересні 2024 року вона дала інтерв’ю російському пропагандистському каналу, в якому звинувачувала ЗСУ та вихваляла окупантів.