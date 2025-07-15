15.07.2025 13:05 Віталій Хіневич

Харківські комунальники продовжують ремонтувати будинки

Працівники КП «Харківжитлобуд» продовжують ремонтувати житлові будинки в Слобідському та Індустріальному районах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

З початку року було виконано поточний ремонт 28 м’яких покрівель, ще 20 - у роботі.

Крім цього, фахівці підприємства з вихідних усувають наслідки негоди, зокрема, виконують аварійні роботи на дахах житлових будинків.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що за тиждень в Харкові відновили контури 39 будинків, пошкоджених обстрілами.