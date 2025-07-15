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15.07.2025  13:05   Віталій Хіневич

Харківські комунальники продовжують ремонтувати будинки

Працівники КП «Харківжитлобуд» продовжують ремонтувати житлові будинки в Слобідському та Індустріальному районах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
З початку року було виконано поточний ремонт 28 м’яких покрівель, ще 20 - у роботі.
 
 
Крім цього, фахівці підприємства з вихідних  усувають наслідки негоди, зокрема, виконують аварійні роботи на дахах житлових будинків.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за тиждень в Харкові відновили контури 39 будинків, пошкоджених обстрілами.
 
Тэги:  жкг, харків
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