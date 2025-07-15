15.07.2025 11:32 Рита Парфенова

За тиждень в Харкові відновили контури 39 будинків, пошкоджених обстрілами (фото)

Фахівці КП «Харківспецбуд» провели аварійно-відновлювальні роботи в багатоповерхівках міста: закрили контури будинків, відремонтували покрівлі, укріпили конструкції та очистили підвали.

У Харкові протягом тижня комунальники завершили роботи із закриття контурів у 39 будинках, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

За інформацією КП «Харківспецбуд», загальна площа виконаних робіт перевищила 1,3 тисячі квадратних метрів.

Окрім цього, спеціалісти відремонтували жорстку покрівлю у 11 житлових будинках, провели очищення підвальних приміщень у чотирьох будівлях, а також демонтаж і зміцнення металевих конструкцій у 15 будинках.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, аби забезпечити мешканцям безпечні умови проживання після ворожих атак.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці міської філії «Газмережі» повернули газ до понад 200 квартир і приватних будинків, які постраждали внаслідок російських атак. Аварійні бригади працюють цілодобово.