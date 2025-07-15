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15.07.2025  11:32   Рита Парфенова

За тиждень в Харкові відновили контури 39 будинків, пошкоджених обстрілами (фото)

Фахівці КП «Харківспецбуд» провели аварійно-відновлювальні роботи в багатоповерхівках міста: закрили контури будинків, відремонтували покрівлі, укріпили конструкції та очистили підвали.

У Харкові за тиждень відновили контури та покрівлі 39 пошкоджених будинків

У Харкові протягом тижня комунальники завершили роботи із закриття контурів у 39 будинках, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

За інформацією КП «Харківспецбуд», загальна площа виконаних робіт перевищила 1,3 тисячі квадратних метрів.

У Харкові за тиждень відновили контури та покрівлі 39 пошкоджених будинків У Харкові за тиждень відновили контури та покрівлі 39 пошкоджених будинків

Окрім цього, спеціалісти відремонтували жорстку покрівлю у 11 житлових будинках, провели очищення підвальних приміщень у чотирьох будівлях, а також демонтаж і зміцнення металевих конструкцій у 15 будинках.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, аби забезпечити мешканцям безпечні умови проживання після ворожих атак.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці міської філії «Газмережі» повернули газ до понад 200 квартир і приватних будинків, які постраждали внаслідок російських атак. Аварійні бригади працюють цілодобово.

У Харкові за тиждень відновили контури та покрівлі 39 пошкоджених будинків У Харкові за тиждень відновили контури та покрівлі 39 пошкоджених будинків

У Харкові за тиждень відновили контури та покрівлі 39 пошкоджених будинків У Харкові за тиждень відновили контури та покрівлі 39 пошкоджених будинків

Тэги:  благоустрій, харків
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