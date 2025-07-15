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15.07.2025  09:01   Рита Парфенова

У Харкові після обстрілів відновили газопостачання до понад 200 осель

Фахівці міської філії «Газмережі» повернули газ до квартир і приватних будинків, які постраждали внаслідок російських атак. Аварійні бригади працюють цілодобово.

У Харкові повернули газ до понад 200 осель після російських ударів

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові фахівці міської філії «Газмережі» відновили газопостачання у 220 оселях, пошкоджених під час російських обстрілів із початку липня. Серед відновлених об’єктів — приватні будинки та квартири у багатоповерхових будинках.

Щодня аварійно-диспетчерські бригади газової компанії виїжджають на виклики, обстежують системи газопостачання поблизу місць влучань, шукають та ліквідують витоки. Після цього проводять ремонтні роботи, перевіряють герметичність та поступово відновлюють подачу газу мешканцям.

Фахівці зазначають, що працюють у режимі 24/7, аби якнайшвидше забезпечити місто стабільним газопостачанням.

У Харкові повернули газ до понад 200 осель після російських ударів

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники відновили газопостачання у приватних будинках Харкова після буревію.
Тэги:  газ, харків
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