Ігор Терехов привітав харків’ян з Днем Української Державності

У зверненні до Дня Української Державності мер Харкова наголосив на важливості єдності, свободи та боротьби за незалежність.
Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем Української Державності опубліковано на сторінці міськради у телеграмі, передає РЕДПОСТ.
У зверненні до жителів Харкова з нагоди Дня міський голова Ігор Терехов зазначив, що українська державність — це не лише спадок минулих століть, а й свідомий вибір кожного сьогодні.
«Державність України бере початок ще з Київської Русі, але головне — це щоденне прагнення жити у вільній і незалежній країні, розвиватися та зберігати власну гідність», — підкреслив Терехов.
Він зауважив, що українці здавна обирали свободу й завдяки цьому вистоювали навіть у найскладніші часи. Сьогодні боротьба за державність продовжується на фронті — зі зброєю в руках.
«Єдність та спільні цінності допомагають нам протистояти ворогу», — зазначив мер.
На завершення Ігор Терехов побажав харків’янам віри, сили та переконання в перемозі: «Разом ми доведемо, що українська державність є і залишиться непорушною».
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День не сприятиме спокійній роботі, а емоційна напруга може викликати хаос. Щоб уникнути сварок і необдуманих вчинків, краще присвятити час відпочинку та простим справам.
Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.
З цього року 15 липня Україна відзначає День Української Державності.
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