15.07.2025 09:17 Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав харків’ян з Днем Української Державності

У зверненні до Дня Української Державності мер Харкова наголосив на важливості єдності, свободи та боротьби за незалежність.



Фото: ХМР

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем Української Державності опубліковано на сторінці міськради у телеграмі, передає РЕДПОСТ.

У зверненні до жителів Харкова з нагоди Дня міський голова Ігор Терехов зазначив, що українська державність — це не лише спадок минулих століть, а й свідомий вибір кожного сьогодні.

«Державність України бере початок ще з Київської Русі, але головне — це щоденне прагнення жити у вільній і незалежній країні, розвиватися та зберігати власну гідність», — підкреслив Терехов.

Він зауважив, що українці здавна обирали свободу й завдяки цьому вистоювали навіть у найскладніші часи. Сьогодні боротьба за державність продовжується на фронті — зі зброєю в руках.

«Єдність та спільні цінності допомагають нам протистояти ворогу», — зазначив мер.

На завершення Ігор Терехов побажав харків’янам віри, сили та переконання в перемозі: «Разом ми доведемо, що українська державність є і залишиться непорушною».

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