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15.07.2025  09:44   Рита Парфенова

У Харкові відкрили Центр надання послуг для переселенців: працюють Пенсійний фонд, податкова та центр зайнятості

У місті запрацював спеціалізований центр для внутрішньо переміщених осіб. Тут надають адміністративні, соціальні, пенсійні та банківські послуги в одному місці.

У Харкові відкрили Центр послуг для переселенців

У Харкові розпочав роботу новий Міський центр надання послуг для внутрішньо переміщених осіб, який відкрився за адресою: Гімназійна набережна, 22. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Заклад створено для того, щоб переселенці могли швидко та зручно отримати необхідну допомогу і державні послуги, не звертаючись до різних установ окремо.

Окрім стандартних адміністративних процедур, у центрі доступні послуги:

  • Пенсійного фонду України;
  • Державної податкової служби України;
  • Харківського обласного центру зайнятості;
  • представника банку ПУМБ.

Таким чином внутрішньо переміщені особи можуть в одному місці вирішити пенсійні, податкові, соціальні та банківські питання.

Центр працює за графіком:

  • понеділок – четвер: з 08:00 до 17:00;
  • п’ятниця: з 08:00 до 15:45.

Телефон для довідок: 0800 573 434.

У міській владі зазначають, що й надалі працюватимуть над тим, аби послуги для переселенців залишалися максимально доступними та зручними.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Гімназійній набережній облаштують спеціалізований Центр надання адміністративних послуг для внутрішньо переміщених осіб.

Тэги:  цнап, впо, харків
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