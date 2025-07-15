У Харкові відкрили Центр надання послуг для переселенців: працюють Пенсійний фонд, податкова та центр зайнятості

У місті запрацював спеціалізований центр для внутрішньо переміщених осіб. Тут надають адміністративні, соціальні, пенсійні та банківські послуги в одному місці.
У Харкові розпочав роботу новий Міський центр надання послуг для внутрішньо переміщених осіб, який відкрився за адресою: Гімназійна набережна, 22. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
Заклад створено для того, щоб переселенці могли швидко та зручно отримати необхідну допомогу і державні послуги, не звертаючись до різних установ окремо.
Окрім стандартних адміністративних процедур, у центрі доступні послуги:
Таким чином внутрішньо переміщені особи можуть в одному місці вирішити пенсійні, податкові, соціальні та банківські питання.
Центр працює за графіком:
Телефон для довідок: 0800 573 434.
У міській владі зазначають, що й надалі працюватимуть над тим, аби послуги для переселенців залишалися максимально доступними та зручними.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Гімназійній набережній облаштують спеціалізований Центр надання адміністративних послуг для внутрішньо переміщених осіб.
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