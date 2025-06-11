У Харкові відкриють окремий ЦНАП для переселенців

На Гімназійній набережній облаштують спеціалізований Центр надання адміністративних послуг для внутрішньо переміщених осіб.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, в Харкові розпочали роботи з облаштування Міського центру надання послуг для внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міськради 11 червня.
Новий підрозділ стане 12-м у мережі харківських ЦНАПів. Його відкриють за адресою: Гімназійна набережна, 22. У приміщенні планують облаштувати 10 робочих місць для адміністраторів.
Працівники центру допомагатимуть переселенцям в оформленні документів та наданні інших адміністративних послуг.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що виконавчий комітет Харківської міськради ухвалив рішення про створення Інвестиційної ради міста Харкова.
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