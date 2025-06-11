11.06.2025 16:53 Рита Парфенова

Поліція Харкова втрутилася в сімейний конфлікт і захистила пенсіонерку від агресивного сина

45-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння штовхав 76-річну матір і погрожував їй фізичною розправою. Поліція склала на нього адмінпротокол і винесла терміновий заборонний припис.

У Шевченківському районі Харкова стався випадок домашнього насильства. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До поліції звернулася 76-річна жінка з проханням захистити її від 45-річного сина, який поводився агресивно.

На місце прибули співробітники сектору протидії домашньому насильству Харківського райуправління поліції № 3. Вони виявили чоловіка у стані алкогольного сп’яніння. За словами потерпілої, син штовхав її, погрожував фізичною розправою та нецензурно лаявся.

Правоохоронці склали на порушника адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП (домашнє насильство) та винесли терміновий заборонний припис.

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