У Слобідському районі Харкова відновлюють водопостачання в будинках після обстрілу (фото)

Комунальники перевіряють внутрішньобудинкові системи, виконують зварювальні роботи та відновлюють пошкоджені ділянки водопроводу. У деяких квартирах роботи ускладнені через відсутність доступу.
У Харкові тривають роботи з відновлення водопостачання в житлових будинках, пошкоджених під час останнього обстрілу Слобідського району. До відновлення підключилися фахівці управління з техобслуговування внутрішньобудинкових систем та комплексу «Харківводопостачання», повідомляє РЕДПОСТ.
За словами начальника управління Валерія Харлана, основна увага приділяється двом найбільш постраждалим будинкам – на проспекті Байрона та вулиці Киргизькій. У багатоповерхівці на Киргизькій комунальники оперативно перекрили воду вночі після вибуху, щоб уникнути затоплення квартир. Два верхні поверхи постраждали найбільше, також виникла пожежа.
Наразі у будинку відновлено водопостачання у трьох під'їздах, води немає лише в 15 квартирах одного під’їзду, де ще тривають зварювальні роботи. Комунальники продовжують поквартирний обхід і перевірку стану трубопроводів, однак відсутність доступу до частини квартир ускладнює процес.
У двох квартирах, що серйозно постраждали від пожежі, відновити подачу води поки неможливо – вони непридатні для проживання, а мешканці евакуйовані.
Як зазначив начальник служби водопровідних мереж Слобідського району Олексій Мацюк, ремонтники також відновлюють пошкоджений ввід до будинку та оглядовий колодязь. Завершити всі роботи з підключення водопостачання планують до кінця дня.
Що стосується будинку на проспекті Байрона, то він зазнав значних руйнувань, був охоплений пожежею, і наразі мешканців звідти відселяють. Комунальні послуги там повністю відключені.
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