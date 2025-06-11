11.06.2025 17:12 Рита Парфенова

У Слобідському районі Харкова відновлюють водопостачання в будинках після обстрілу (фото)

Комунальники перевіряють внутрішньобудинкові системи, виконують зварювальні роботи та відновлюють пошкоджені ділянки водопроводу. У деяких квартирах роботи ускладнені через відсутність доступу.

У Харкові тривають роботи з відновлення водопостачання в житлових будинках, пошкоджених під час останнього обстрілу Слобідського району. До відновлення підключилися фахівці управління з техобслуговування внутрішньобудинкових систем та комплексу «Харківводопостачання», повідомляє РЕДПОСТ.

За словами начальника управління Валерія Харлана, основна увага приділяється двом найбільш постраждалим будинкам – на проспекті Байрона та вулиці Киргизькій. У багатоповерхівці на Киргизькій комунальники оперативно перекрили воду вночі після вибуху, щоб уникнути затоплення квартир. Два верхні поверхи постраждали найбільше, також виникла пожежа.

Наразі у будинку відновлено водопостачання у трьох під'їздах, води немає лише в 15 квартирах одного під’їзду, де ще тривають зварювальні роботи. Комунальники продовжують поквартирний обхід і перевірку стану трубопроводів, однак відсутність доступу до частини квартир ускладнює процес.

У двох квартирах, що серйозно постраждали від пожежі, відновити подачу води поки неможливо – вони непридатні для проживання, а мешканці евакуйовані.

Як зазначив начальник служби водопровідних мереж Слобідського району Олексій Мацюк, ремонтники також відновлюють пошкоджений ввід до будинку та оглядовий колодязь. Завершити всі роботи з підключення водопостачання планують до кінця дня.

Що стосується будинку на проспекті Байрона, то він зазнав значних руйнувань, був охоплений пожежею, і наразі мешканців звідти відселяють. Комунальні послуги там повністю відключені.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ публікував фото, як в Харкові усувають наслідки нічної атаки Слобідського та Основянського районів.