11.06.2025 14:06 Мирон Зелений

У Харкові усувають наслідки нічної атаки Слобідського та Основянського районів (фото)

З 00:31 до 00:40 ворог завдав удару 17-ма ударними дронами типу «шахед» по двох районах Харкова - Слобідському та Основʼянському.



Фото: Василь Голосний /



Є прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ Є прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт.

Унаслідок удару постраждали 56 мирних мешканці, з них дев’ять дітей. Три людини загинули.

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