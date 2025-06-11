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11.06.2025  14:06   Мирон Зелений

У Харкові усувають наслідки нічної атаки Слобідського та Основянського районів (фото)

З 00:31 до 00:40 ворог завдав удару 17-ма ударними дронами типу «шахед» по двох районах Харкова - Слобідському та Основʼянському.

Харків, вибух
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Є прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. 
 
 Унаслідок удару постраждали 56 мирних мешканці, з них дев’ять дітей. Три людини загинули.

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Тэги:  харків, агрессия россии, авіаудар
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