11.06.2025 14:20

У частині Слобідського району тимчасово не буде газу

Фахівці 12 червня проведуть роботи на газових мережах.



У частині Слобідського району тимчасово не буде газу



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

12 червня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах в Слобідському районі міста.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

пров.Тарасівський буд. 16, 18, 20

вул.Польова буд. 55, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 82, 84, 86, 87, 118-В, 118-Б, 118-А, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132

пров.Золотий буд. 14, 16, 18, 20, 22, 24

вул.Тарасівська буд. 6, 6-А

вул.Дмитра Коцюбайла буд. 42, 44, 46-А

вул.Ханченківська буд. 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

«Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», - йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку червня газовики поновили розподіл газу до 200 осель харків’ян