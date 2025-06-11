11.06.2025 12:35

З початку червня газовики поновили розподіл газу до 200 осель харків’ян

Харків майже щодня зазнає нових обстрілів. Ворог завдає ударів не лише по інфраструктурі, але й по житловим будинкам.

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» щоразу виїжджають на місця обстрілів, передає РЕДПОСТ.

Від початку літа минув лише тиждень, а бригади аварійно-диспетчерської служби вже здійснили 37 таких виїздів.

Газовики оперативно проводять аварійно-ремонтні роботі на постраждалих газопроводах, замінюють пошкоджені ділянки та заварюють отвори від уламків.

З початку літа фахівці повернули газопостачання до 200 осель містян після ретельного обстеження газової системи та ліквідації усіх витоків газу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває ліквідація наслідків обстрілу.