    
Главная Новини Харкова ЖКГ З початку червня газовики поновили розподіл газу до 200 осель харків’ян
11.06.2025  12:35   

З початку червня газовики поновили розподіл газу до 200 осель харків’ян

Харків майже щодня зазнає нових обстрілів. Ворог завдає ударів не лише по інфраструктурі, але й по житловим будинкам.

 
Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» щоразу виїжджають на місця обстрілів, передає РЕДПОСТ. 
 
Від початку літа минув лише тиждень, а бригади аварійно-диспетчерської служби вже здійснили 37 таких виїздів.
 
Газовики оперативно проводять аварійно-ремонтні роботі на постраждалих газопроводах, замінюють пошкоджені ділянки та заварюють отвори від уламків. 
 
З початку літа фахівці повернули газопостачання до 200 осель містян після ретельного обстеження газової системи та ліквідації усіх витоків газу.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває ліквідація наслідків обстрілу.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.06 ЖКГ У частині Слобідського району тимчасово не буде газу 11.06 ЖКГ У Харкові триває ліквідація наслідків обстрілу 10.06 ЖКГ Харківські комунальники розповіли, де не буде води 11 червня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 