11.06.2025 10:50 Віталій Хіневич

У Харкові триває ліквідація наслідків обстрілу

У Слобідському та Основ’янському районах продовжують усувати наслідки нічної атаки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в Департаменті житлово-комунального господарства, станом на зараз зафіксовано пошкодження 93 будівель. У трьох будинках пошкоджено конструктивні елементи. Загалом вибито понад 1,4 тис. вікон та 376 балконних склінь, а також пошкоджено 25 дверей та 16 покрівель. Крім того, обірвано вісім дротів вуличного освітлення та пошкоджено щонайменше 30 дерев.

Комунальні служби усувають наслідки атаки: закривають контури, прибирають уламки, габаритне сміття та пошкоджені дерева.

Крім того, на місцях обстрілів працюють фахівці КП «Житлокомсервіс». Вони обстежують будинки та консультують мешканців щодо отримання компенсацій за програмою «єВідновлення».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 11 червня під атакою ворога перебували житлові масиви у Слобідському та Основ'янському районах міста.