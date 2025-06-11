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11.06.2025  11:15   Віталій Хіневич

У Харківській області чоловік ловив рибу забороненими знаряддями лову

6 червня під час проведення рибоохоронних заходів, державні інспектори виявили грубе порушення Правил рибальства.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.
 
Так, на Краснопавлівському водосховищі яке розташоване у Лозівському районі виявлено громадянина який, під час нерестової заборони, з гумового човна ловив рибу забороненими знаряддями лову, а саме сітками з льоси у кількості 2 шт. та вловив 65 екз. карася сріблястого, лящ - 13 екз., короп - 1 екз. Загальна вага склала близько 15,5 кг.
 
Збитки, завдані рибному господарству України, складають  127 908 грн.  На місце події викликані співробітники Лозівського РВП ГУНП у Харківській області. Заборонені знаряддя лову, гумовий човен та незаконно добуті водні біоресурси вилучено.
 
На особу складено протокол за ч.4 ст.85 КУпАП. За вказаним фактом відомості внесені до ЄДРДР за ч. 1 ст. 249 КК України.
 
Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Богодухівському районі затримали чоловіка, який ловив рибу сітками під час нерестової заборони.
 
Тэги:  події, харків
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