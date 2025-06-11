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11.06.2025  11:30   Віталій Хіневич

У Центральному парку Харкова почали наповнювати озеро

Увечері 10 червня в парку розпочалося наповнення водою озера.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центральний парк Харкова. 
 
«Вчора увечері ми почали набирати воду у Озеро. Роботи з укріплення берегів Озера завершені, в чаші водойми залатали дірки. 
 
Трохи згодом висадимо водні лілеї, прибрежники та випустимо рибу», - розповіли в парку.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Центральному парку розквітло тюльпанне дерево.
 
Тэги:  парк, харків
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