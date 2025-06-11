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11.06.2025  12:00   Віталій Хіневич

Рух транспорту на Польовій у Харкові обмежено до кінця червня

Обмеження руху транспорту пов'язане з проведенням робіт на газопроводі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух транспорту на вул. Польовій, в районі будинку №55, обмежений до 27 червня.
 
Пропуск транспорту здійснюється вільними від виконання робіт смугами руху.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Люсинській на місяць заборонений рух транспорту.
 
Тэги:  дороги, харків
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