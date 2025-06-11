Рух транспорту на Польовій у Харкові обмежено до кінця червня

В этот день

Гороскоп на 11 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День підходить для навчання та розумової роботи. Ви зможете нестандартно мислити й знаходити оригінальні рішення. Утім, не втрачайте пильності — легкість у досягненні результатів може ввести в оману.

Прогноз погоди у Харкові на 11 червня Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.