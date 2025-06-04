04.06.2025 16:50 Віталій Хіневич

У Центральному парку розквітло тюльпанне дерево (фото)

Ліриодендрон тюльпановий вражає перехожих яскравим цвітінням — великі, жовтувато-зелені квіти з помаранчевими вогниками нагадують тюльпани, що розкрилися просто на гілках.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центральний парк Харкова.

«На алеї біля озера, розквітнув незвичайний і дуже красивий ліріодендрон тюльпановий (тюльпанне дерево).

Свою назву "тюльпанове дерево" ліріодендрон отримав завдяки своїм квітам, які формою нагадують тюльпани. Вони мають зеленувато-жовтий колір з помаранчевими відмітинами та випромінюють ніжний аромат.

Цвітіння ліріодендрона – це справжнє видовище, яке триває недовго, тож поспішайте побачити цю красу на власні очі!», - йдеться у повідомленні.

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