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04.06.2025  16:50   Віталій Хіневич

У Центральному парку розквітло тюльпанне дерево (фото)

Ліриодендрон тюльпановий вражає перехожих яскравим цвітінням — великі, жовтувато-зелені квіти з помаранчевими вогниками нагадують тюльпани, що розкрилися просто на гілках.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центральний парк Харкова.
 
«На алеї біля озера, розквітнув незвичайний і дуже красивий ліріодендрон тюльпановий (тюльпанне дерево).
 
 Свою назву "тюльпанове дерево" ліріодендрон отримав завдяки своїм квітам, які формою нагадують тюльпани. Вони мають зеленувато-жовтий колір з помаранчевими відмітинами та випромінюють ніжний аромат.
 
Цвітіння ліріодендрона – це справжнє видовище, яке триває недовго, тож поспішайте побачити цю красу на власні очі!», - йдеться у повідомленні.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Центральному парку Харкова врятували маленького зайчика.
 
Тэги:  квіти, харків
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