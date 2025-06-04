04.06.2025 17:20 Віталій Хіневич

Харків представив свій досвід збереження культурної спащини

Харків представив свої підходи до збереження культурної спадщини в умовах війни під час міжнародного навчального візиту, що відбувся наприкінці травня у Сараєво - столиці Боснії і Герцеговини - в межах програми «European Heritage Hub».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Захід зібрав експертів з 12 країн Європи, які працюють у сферах культури, міського управління та спадщини. Учасники обговорили, як культурна політика може допомагати містам ставати сильнішими після руйнувань, спричинених війною.

Харків представляла директор Харківського муніципального культурного центру Алла Гіхонк. Вона поділилася досвідом міста, яке, попри щоденні обстріли, продовжує зберігати культурну ідентичність і працювати над її інтеграцією в майбутнє відновлення.

Участь Харкова у програмі відкрила для міста можливості залучення нових грантів та участі у проєктах на рівні Європейського Союзу.





Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Довідка. «European Heritage Hub» - це ініціатива Євросоюзу, спрямована на посилення ролі культурної спадщини в розвитку інклюзивного та сталого суспільства. Програму реалізує консорціум з 21 європейської організації.