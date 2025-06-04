Харків представив свій досвід збереження культурної спащини

Харків представив свої підходи до збереження культурної спадщини в умовах війни під час міжнародного навчального візиту, що відбувся наприкінці травня у Сараєво - столиці Боснії і Герцеговини - в межах програми «European Heritage Hub».
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У Харкові переважатиме похмура погода, ввечері можливі прояснення. Дощ очікується після обіду, але до вечора має припинитися.
З 2021 року 4 червня в Україні встановлено День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.
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