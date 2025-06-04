    
Главная Новини Харкова Спорт Ігор Терехов нагородив переможців спортивних шкільних ліг
04.06.2025  18:00   

Ігор Терехов нагородив переможців спортивних шкільних ліг

Урочиста церемонія нагородження переможців та призерів Харківських спортивних шкільних ліг відбулася сьогодні, 4 червня, в Харкові.


Ігор Терехов нагородив переможців спортивних шкільних ліг
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Змагання проходили в кілька етапів у двох вікових категоріях: серед учнів 5-8 та 9-11 класів. Школярі змагалися у шахах, настільному тенісі, армрестлінгу, кіберспорті та боулінгу.
 
На церемонії нагородження міський голова Ігор Терехов наголосив, що саме заради таких молодих харків’ян місто й будує підземні школи, аби вони мали змогу навчатися навіть під час війни. Також мер висловив сподівання, що наступного року змагання проходитимуть вже у мирному Харкові.
 
«Насправді ви всі - переможці. Бо, незважаючи на постійні обстріли, ви тут живете, вчитеся, змагаєтеся. Ви - майбутнє нашого міста та України. Мене часто питають, навіщо ми будуємо підземні школи. Відповідаю: для таких, як ви! Для тих, хто хоче жити, навчатися, змагатися, перемагати, попри всі труднощі сьогодення», - зазначив Ігор Терехов.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків представив свій досвід збереження культурної спащини.
 
Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.06 Спорт Харківські борці здобули чотири медалі на етапі Світової серії з пляжної боротьби 03.06 Спорт Двоє спортсменів з Харківщини вибороли «золото» та «бронзу» на чемпіонаті Європи з Муай-Тай 02.06 Спорт Відбувся фінал волейбольного етапу студентських ліг у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 