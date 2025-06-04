04.06.2025 18:00

Ігор Терехов нагородив переможців спортивних шкільних ліг

Урочиста церемонія нагородження переможців та призерів Харківських спортивних шкільних ліг відбулася сьогодні, 4 червня, в Харкові.



Ігор Терехов нагородив переможців спортивних шкільних ліг



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Змагання проходили в кілька етапів у двох вікових категоріях: серед учнів 5-8 та 9-11 класів. Школярі змагалися у шахах, настільному тенісі, армрестлінгу, кіберспорті та боулінгу.

На церемонії нагородження міський голова Ігор Терехов наголосив, що саме заради таких молодих харків’ян місто й будує підземні школи, аби вони мали змогу навчатися навіть під час війни. Також мер висловив сподівання, що наступного року змагання проходитимуть вже у мирному Харкові.

«Насправді ви всі - переможці. Бо, незважаючи на постійні обстріли, ви тут живете, вчитеся, змагаєтеся. Ви - майбутнє нашого міста та України. Мене часто питають, навіщо ми будуємо підземні школи. Відповідаю: для таких, як ви! Для тих, хто хоче жити, навчатися, змагатися, перемагати, попри всі труднощі сьогодення», - зазначив Ігор Терехов.

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