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04.06.2025  18:40   Віталій Хіневич

У Харкові розшукали зниклу дівчинку

12-річна дівчинка пішла у невідомому напрямку після сварки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
4 червня близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення від 40-річної жінки. Вона повідомила, що її 12-річна донька після конфлікту пішла у невідомому напрямку.
 
Ювенальні поліцейські спільно з працівниками сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 3 оперативно встановили місцезнаходження неповнолітньої втікачки. Дівчину виявили в одному з парків у центрі міста.
 
 
З підлітком та її матір’ю правоохоронці провели профілактичну бесіду.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік побив літню матір – відкрито кримінальне провадження.
 
Тэги:  події, харків
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