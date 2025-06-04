04.06.2025 18:40 Віталій Хіневич

У Харкові розшукали зниклу дівчинку

12-річна дівчинка пішла у невідомому напрямку після сварки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

4 червня близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення від 40-річної жінки. Вона повідомила, що її 12-річна донька після конфлікту пішла у невідомому напрямку.

Ювенальні поліцейські спільно з працівниками сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 3 оперативно встановили місцезнаходження неповнолітньої втікачки. Дівчину виявили в одному з парків у центрі міста.

З підлітком та її матір’ю правоохоронці провели профілактичну бесіду.

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