У Харкові розшукали зниклу дівчинку

12-річна дівчинка пішла у невідомому напрямку після сварки.
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Час ефективно виконувати рутинну роботу та вирішувати старі завдання. В особистому житті дійте просто і впевнено – це дасть результат.
У Харкові переважатиме похмура погода, ввечері можливі прояснення. Дощ очікується після обіду, але до вечора має припинитися.
З 2021 року 4 червня в Україні встановлено День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.
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