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04.06.2025  19:20   

У Харкові вшанували памʼять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України

Панахиду за загиблими звершив архієпископ Харківський і Слобожанський Митрофан.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У заході взяли участь директор Департаменту з питань ветеранської політики Нікіта Стєрін, представники духовенства та громадських організацій.
 
Як зазначили в Офісі Генерального прокурора, станом на ранок 4 червня 2025 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф загинула 631 дитина. Ще понад 1975 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
 
Найбільше дітей постраждало у таких областях: Донецькій - 646, Харківській - 495, Херсонській - 214, Дніпропетровській - 242, Київській - 146, Запорізькій - 185, Миколаївській - 120, Сумській - 142.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 2021 року 4 червня в Україні встановлено День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.
 
Тэги:  діти, харків
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