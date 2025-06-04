04.06.2025 19:20

У Харкові вшанували памʼять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України

Панахиду за загиблими звершив архієпископ Харківський і Слобожанський Митрофан.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У заході взяли участь директор Департаменту з питань ветеранської політики Нікіта Стєрін, представники духовенства та громадських організацій.

Як зазначили в Офісі Генерального прокурора, станом на ранок 4 червня 2025 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф загинула 631 дитина. Ще понад 1975 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше дітей постраждало у таких областях: Донецькій - 646, Харківській - 495, Херсонській - 214, Дніпропетровській - 242, Київській - 146, Запорізькій - 185, Миколаївській - 120, Сумській - 142.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 2021 року 4 червня в Україні встановлено День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.