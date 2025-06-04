19-річного хлопця у Харкові притягнули до відповідальності за домашнє насильство над матір’ю

04.06.2025 20:15 Віталій Хіневич

58-річна жінка звернулася по допомогу до правоохоронців.

Кривдник ображав свою матір, висловлювався нецензурною лайкою та погрожував застосувати щодо неї фізичну силу.

Поліцейські склали щодо 19-річного юнака протокол за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція нагадує, якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся за допомогою до поліції за номером 102, на безкоштовну національну гарячу лінію із запобігання та протидії домашньому насильству - 116 123 (з мобільних номерів) чи безкоштовну гарячу лінію для постраждалих від домашнього насильства - 15-47.