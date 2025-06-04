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04.06.2025  20:15   Віталій Хіневич

19-річного хлопця у Харкові притягнули до відповідальності за домашнє насильство над матір’ю

58-річна жінка звернулася по допомогу до правоохоронців.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Кривдник ображав свою матір, висловлювався нецензурною лайкою та погрожував застосувати щодо неї фізичну силу.
 
Поліцейські склали щодо 19-річного юнака протокол за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
Поліція нагадує, якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся за допомогою до поліції за номером 102, на безкоштовну національну гарячу лінію із запобігання та протидії домашньому насильству - 116 123 (з мобільних номерів) чи безкоштовну гарячу лінію для постраждалих від домашнього насильства - 15-47.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розшукали зниклу дівчинку.
 
Тэги:  події, харків
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