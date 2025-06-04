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04.06.2025  21:15   

У Харкові з’явилася нова клумба площею понад тисячу квадратих метрів

Працівники КП «Харківблагоустрій» продовжують роботи з впорядкування територій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, в Новобаварському районі вони облаштували клумбу площею понад 1 тис. кв. м. Там висадили барбарис, кущі спіреї, гортензії, ялівець тощо.
 
 
Також комунальники щодня підтримують належний санітарний стан прибудинкових територій.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Основ'янському районі Харкова оперативно ліквідують аварії та оновлюють водопровідні мережі.
 
Тэги:  жкг, харків
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