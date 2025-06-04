    
Главная Новини Харкова ЖКГ В Основ'янському районі Харкова оперативно ліквідують аварії та оновлюють водопровідні мережі
04.06.2025  16:15   

В Основ'янському районі Харкова оперативно ліквідують аварії та оновлюють водопровідні мережі

Бригади аварійно-відновлювальних робіт служби зовнішніх водопровідних мереж Основ'янського району КП «Харківводоканал» з початку року ліквідували 110 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Капітально відремонтували 120 оглядових колодязів із заміною запірно-регулювальної арматури і 107 водорозбірних колонок.
 
Як повідомив сьогодні, 4 червня, провідний інженер районної служби Олександр Бутенко, днями ремонтники завершили комплексні роботи із заміни аварійних ділянок транзитних магістралей загальною довжиною 90 метрів.
 
«Роботи виконали у технічних приміщеннях чотирьох багатоповерхових будинках на проспекті Аерокосмічному. Перед початком проведення ремонту детально проаналізували ситуацію з наявними транзитними магістралями та визначили на них ті ділянки, які знаходяться в аварійному стані та потребують заміни. Після проведення ретельної підготовки безпосередньо розпочали оновлення зношених мереж.
 
Основним видом робіт тут є зварювання сталевих труб, а серед складнощів – розташування інших комунікацій інфраструктури, що вимагає від ремонтників підвищеної уваги. З відповідальним завданням впоралися своєчасно, а водопостачання мешканців цих будинків призупинялося лише на короткий час перепідключення мереж та проведення всіх необхідних санітарних заходів на трубопроводах», – поінформував Олександр Бутенко.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський метрополітен запрошує на роботу.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.06 ЖКГ У Харкові триває відновлення багатоквартирних житлових будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів 03.06 ЖКГ Ремонтники «Харківводоканалу» виконали понад 27 тисяч звернень харків'ян 03.06 ЖКГ У двох мікрорайонах Малоданілівської громади тимчасово не буде газу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 