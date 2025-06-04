04.06.2025 16:15

В Основ'янському районі Харкова оперативно ліквідують аварії та оновлюють водопровідні мережі

Бригади аварійно-відновлювальних робіт служби зовнішніх водопровідних мереж Основ'янського району КП «Харківводоканал» з початку року ліквідували 110 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Капітально відремонтували 120 оглядових колодязів із заміною запірно-регулювальної арматури і 107 водорозбірних колонок.

Як повідомив сьогодні, 4 червня, провідний інженер районної служби Олександр Бутенко, днями ремонтники завершили комплексні роботи із заміни аварійних ділянок транзитних магістралей загальною довжиною 90 метрів.

«Роботи виконали у технічних приміщеннях чотирьох багатоповерхових будинках на проспекті Аерокосмічному. Перед початком проведення ремонту детально проаналізували ситуацію з наявними транзитними магістралями та визначили на них ті ділянки, які знаходяться в аварійному стані та потребують заміни. Після проведення ретельної підготовки безпосередньо розпочали оновлення зношених мереж.

Основним видом робіт тут є зварювання сталевих труб, а серед складнощів – розташування інших комунікацій інфраструктури, що вимагає від ремонтників підвищеної уваги. З відповідальним завданням впоралися своєчасно, а водопостачання мешканців цих будинків призупинялося лише на короткий час перепідключення мереж та проведення всіх необхідних санітарних заходів на трубопроводах», – поінформував Олександр Бутенко.

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