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04.06.2025  15:50   Віталій Хіневич

Харківський метрополітен запрошує на роботу

Комунальне підприємство запрошує на постійну роботу за професією «прибиральник виробничих приміщень».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківський метрополітен».
 
Обов’язки:
  • вологе прибирання платформ станцій, сходів, службових приміщень, підземних пішохідних переходів;
  • виніс сміття та ін.   
 
Графік роботи: змінний.
 
Підприємство пропонує:
  • стабільну та вчасну виплату заробітної плати;
  • спецодяг;
  • соціальний пакет (можливість відпочинку або оздоровлення для вас та членів родини);
  • надається пільга на оплату житлово-комунальних послуг.  
 
Контактний телефон:
 
  • +38(067) 540-40-64
  • Viber / WhatsApp (https://wa.me/380675404064) / Telegram (https://t.me/kh_metro_vakansii)
  • (Пн. – Пт. з 8:00 до 17:00)
 
З усіма актуальними вакансіями КП «Харківський метрополітен» можна ознайомитись за посиланням.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ремонтники «Харківводоканалу» виконали понад 27 тисяч звернень харків'ян.
 
Тэги:  метро, харків
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