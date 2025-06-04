    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Наслідки влучання безпілотника у Київському районі Харкова
04.06.2025  15:20   Віталій Хіневич

Наслідки влучання безпілотника у Київському районі Харкова

Внаслідок ворожого удару постраждав цивільний чоловік.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
4 червня близько 10:35 у Київському районі БпЛА «Молнія» влучив у проїжджу частину. Пошкоджено автозаправну станцію та два автомобілі. Постраждав 59-річний працівник АЗС.
 
 
За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харкова ліквідували пожежі після нічної атаки.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.06 Надзвичайні події У Харківській області ворожий дрон поранив людину 03.06 Надзвичайні події СБУ затримала проросійську агітаторку, яка заперечувала агресію рф та закликала до окупації Харкова 03.06 Надзвичайні події Ворожий обстріл поштового терміналу на Харківщині: у компанії зробили заяву
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 