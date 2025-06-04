04.06.2025 14:48 Рита Парфенова

Рятувальники Харкова ліквідували пожежі після нічної атаки (фото)

У Новобаварському районі через удари ракет і дронів виникло п'ять пожеж, поранено 30-річного чоловіка, зруйновані будинки та виробничі об’єкти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У ніч на 4 червня Харків зазнав комбінованої атаки – російські війська випустили щонайменше дві ракети та дев’ять ударних безпілотників по Новобаварському району.

У результаті атаки постраждав 30-річний чоловік. На місцях влучань виникли п’ять пожеж. Зруйновано два приватні будинки, станцію техобслуговування, частково знищені електромережі, а також пошкоджені промислові та нежитлові об’єкти.

Найбільш масштабна пожежа сталася на території приватного підприємства – там зайнялися одноповерхова та триповерхова виробничі будівлі загальною площею близько 1500 кв. м.

До гасіння залучили 98 рятувальників, 19 одиниць техніки ДСНС, а також піротехнічний розрахунок.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 4 червня російські війська завдали повітряного удару по Харкову, застосувавши дві ракети та вісім ударних дронів типу «Шахед», які влучили по цивільних об’єктах у Новобаварському районі.