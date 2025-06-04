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04.06.2025  13:55   Рита Парфенова

Дах і вікна в багатоповерхівці, пошкодженій у 2022 році, відновлюють у Харкові

У Салтівському районі Харкова тривають відновлювальні роботи в багатоквартирному будинку, який постраждав під час бойових дій.

У Харкові відновлюють дах і вікна в багатоповерхівці, пошкодженій у 2022 році

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, у Салтівському районі Харкова продовжується відновлення багатоповерхового житлового будинку, який був пошкоджений під час бойових дій у 2022 році.

За інформацією Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції, ремонтні роботи на даху охоплюють площу понад 400 квадратних метрів. Спеціалісти демонтують залишки пошкодженого покриття, після чого планується облаштування нової стяжки та укладання руберойду.

У Харкові відновлюють дах і вікна в багатоповерхівці, пошкодженій у 2022 році

Також триває відновлення зовнішніх стін технічного поверху. Наразі вже замінено 95% вікон, пошкоджених під час обстрілів.

У найближчих планах – відновлення парапетів і покрівлі машинного приміщення.

У Харкові відновлюють дах і вікна в багатоповерхівці, пошкодженій у 2022 році

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Раніше РЕДПОСТ писав, що після чергової нічної атаки на Харків комунальні служби та рятувальники працюють на місці ураження в Новобаварському районі.

У Харкові відновлюють дах і вікна в багатоповерхівці, пошкодженій у 2022 році

У Харкові відновлюють дах і вікна в багатоповерхівці, пошкодженій у 2022 році

Тэги:  благоустрій, харків, агрессия россии
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