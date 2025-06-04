04.06.2025 13:55 Рита Парфенова

Дах і вікна в багатоповерхівці, пошкодженій у 2022 році, відновлюють у Харкові

У Салтівському районі Харкова тривають відновлювальні роботи в багатоквартирному будинку, який постраждав під час бойових дій.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, у Салтівському районі Харкова продовжується відновлення багатоповерхового житлового будинку, який був пошкоджений під час бойових дій у 2022 році.

За інформацією Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції, ремонтні роботи на даху охоплюють площу понад 400 квадратних метрів. Спеціалісти демонтують залишки пошкодженого покриття, після чого планується облаштування нової стяжки та укладання руберойду.

Також триває відновлення зовнішніх стін технічного поверху. Наразі вже замінено 95% вікон, пошкоджених під час обстрілів.

У найближчих планах – відновлення парапетів і покрівлі машинного приміщення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що після чергової нічної атаки на Харків комунальні служби та рятувальники працюють на місці ураження в Новобаварському районі.