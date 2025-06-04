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04.06.2025  13:29   Рита Парфенова

У Харкові чоловік побив літню матір – відкрито кримінальне провадження

У Салтівському районі Харкова чоловік у стані алкогольного сп’яніння вчинив насильство щодо своєї літньої матері. Поліція винесла терміновий заборонний припис і відкрила кримінальне провадження.

У Харкові чоловік побив літню матір

У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження щодо 53-річного чоловіка, який скоїв акт домашнього насильства стосовно власної матері. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Інцидент стався в Салтівському районі міста. За попередніми даними, під час сварки, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік поводився агресивно, лаявся нецензурною лайкою та наніс 76-річній жінці тілесні ушкодження.

Правоохоронці винесли зловмиснику терміновий заборонний припис, який зобов’язує його утримуватися від будь-яких форм контакту з потерпілою.

Матеріали справи зібрали працівники сектору протидії домашньому насильству Харківського районного управління поліції №2. Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 51-річному харків'янину повідомили про підозру у домашньому насильстві над літньою матір'ю.
Тэги:  насильство, домашнє насильство, харків
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