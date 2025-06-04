У Новобаварському районі Харкова ліквідовують наслідки нічного обстрілу (фото)

Після чергової нічної атаки на Харків комунальні служби та рятувальники працюють на місці ураження в Новобаварському районі.
Комунальні служби Харкова ліквідовують наслідки нічного обстрілу міста. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
У Новобаварському районі працівники КП «Харківспецбуд» закривають вибиті вікна в пошкоджених будинках.
До ліквідації наслідків атаки також залучені рятувальники. Крім цього, гуманітарну допомогу мешканцям приватного сектору, чиї оселі зазнали руйнувань, надають Харківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України та благодійний фонд «Проліска».
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 4 червня російські війська завдали повітряного удару по Харкову, застосувавши дві ракети та вісім ударних дронів типу «Шахед», які влучили по цивільних об’єктах у Новобаварському районі.
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