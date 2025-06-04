04.06.2025 07:58 Рита Парфенова

Масована атака на Харків вночі 4 червня: ворог вдарив по семи локаціях Новобаварського району

На початку доби 4 червня атака на Харків тривала півтори години. Ворог випустив дві ракети та вісім дронів-«Шахедів».



Фото: ДСНС

У ніч на 4 червня, з 02:29 до 03:57, російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Харків. Під удар потрапив Новобаварський район. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, противник застосував дві ракети та вісім ударних дронів типу «Шахед». Один із безпілотників не вибухнув, решта – влучили по цивільних об’єктах.

Обстріли зафіксовані на семи локаціях. Зруйновано або пошкоджено:

цех цивільного підприємства;

інше підприємство, де виникла велика пожежа. Постраждав 30-річний чоловік, його стан стабілізовано медиками;

станцію техобслуговування (СТО), яка згоріла;

приватний будинок, гараж і флігель, повністю знищені вогнем. Ще сім сусідніх осель отримали ушкодження;

дах складу;

електромережу та 600 квадратних метрів відкритої території – вигоріло після влучання у ґрунт;

залишки безпілотника, який не вибухнув, знайдено на місці атаки.

До ліквідації наслідків були залучені всі відповідальні служби – обленерго, водоканал, Шляхрембуд, а також волонтери. Роботи провели оперативно та злагоджено.

«Харків не зламаєш. Ми не ламаємося навіть тоді, коли палає цілий район», – зазначив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Турове російські FPV-дрони пошкодили будинок і електромережі.