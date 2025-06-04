Масована атака на Харків вночі 4 червня: ворог вдарив по семи локаціях Новобаварського району

На початку доби 4 червня атака на Харків тривала півтори години. Ворог випустив дві ракети та вісім дронів-«Шахедів».
У ніч на 4 червня, з 02:29 до 03:57, російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Харків. Під удар потрапив Новобаварський район. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, противник застосував дві ракети та вісім ударних дронів типу «Шахед». Один із безпілотників не вибухнув, решта – влучили по цивільних об’єктах.
Обстріли зафіксовані на семи локаціях. Зруйновано або пошкоджено:
До ліквідації наслідків були залучені всі відповідальні служби – обленерго, водоканал, Шляхрембуд, а також волонтери. Роботи провели оперативно та злагоджено.
«Харків не зламаєш. Ми не ламаємося навіть тоді, коли палає цілий район», – зазначив Ігор Терехов.
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У Харкові переважатиме похмура погода, ввечері можливі прояснення. Дощ очікується після обіду, але до вечора має припинитися.
З 2021 року 4 червня в Україні встановлено День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.
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