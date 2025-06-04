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04.06.2025  08:26   Рита Парфенова

Росія атакувала Харків і Циркуни: пожежі на цивільних об’єктах, один постраждалий (відео, фото)

Уночі російські війська завдали комбінованого удару по Харкову та його околицях, застосувавши безпілотники і ракети.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У Новобаварському районі Харкова внаслідок обстрілу спалахнули пожежі у виробничій будівлі, на складі, у станції технічного обслуговування, а також у житловому будинку. За попередньою інформацією, є один постраждалий.

обстріл харкова

У селі Циркуни Харківського району зафіксовано загоряння житлового будинку. Площа займання становила 250 квадратних метрів. Постраждалих немає.

На місцях працюють рятувальники ДСНС та піротехніки. Роботи з ліквідації пожеж тривають.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 4 червня російські війська завдали повітряного удару по Харкову, застосувавши дві ракети та вісім ударних дронів типу «Шахед», які влучили по цивільних об’єктах у Новобаварському районі.

обстріл харкова

обстріл харкова

обстріл харкова

обстріл харкова

обстріл харкова

обстріл харкова

обстріл харкова

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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