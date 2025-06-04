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04.06.2025  08:48   Рита Парфенова

Прокуратура розслідує обстріл Новобаварського району Харкова: пошкоджено об’єкти, є поранений (фото)

Унаслідок нічної атаки на Харків 4 червня постраждала цивільна інфраструктура та один місцевий житель. За фактом обстрілу Новобаварського району відкрито провадження за статтею про воєнні злочини.


Фото: Прокуратура Харківської області

Прокуратура розслідує атаку на Харків 4 червня

Як повідомляє РЕДПОСТ, Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) після масованої повітряної атаки на місто, що сталася вночі 4 червня.

За попередніми даними слідства, збройні сили рф між 2:30 та 4:00 завдали комбінованого удару по Харкову, застосувавши дві ракети невстановленого типу та дев’ять ударних дронів.

Унаслідок атаки пошкоджено приміщення приватних підприємств, станцію технічного обслуговування, кілька житлових будинків. Частина об’єктів загорілася. Один чоловік отримав поранення.

Один із безпілотників упав у міському парку, не вибухнув і був знешкоджений вибухотехніками.

Прокурори разом із поліцією проводять необхідні слідчі дії для фіксації наслідків обстрілу та розслідування воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 4 червня російські війська завдали повітряного удару по Харкову, застосувавши дві ракети та вісім ударних дронів типу «Шахед», які влучили по цивільних об’єктах у Новобаварському районі.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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