Харків і 11 населених пунктів області зазнали обстрілів: є загиблі та поранені

Протягом доби російські війська завдали масованих ударів по Харківщині, застосувавши ракети, безпілотники та авіаційні боєприпаси. Під удар потрапили житлові будинки, підприємства та об’єкти інфраструктури. Загинули двоє цивільних, п’ятеро осіб дістали поранення.
Протягом останньої доби російські війська атакували місто Харків і ще 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
У Харкові постраждав 30-річний чоловік. У селі Чистоводівка Куньєвської громади загинули 31-річний чоловік та 53-річна жінка. Поранення отримали троє мешканців – чоловіки віком 33 і 38 років, а також 71-річна жінка. У Золочеві постраждав 28-річний чоловік.
У Новобаварському районі Харкова зафіксовано удари двома ракетами й дев’ятьма дронами.
Противник активно застосовував різні види озброєння:
Внаслідок атак зазнали пошкоджень цивільні об’єкти в різних районах області:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 4 червня російські війська завдали повітряного удару по Харкову, застосувавши дві ракети та вісім ударних дронів типу «Шахед», які влучили по цивільних об’єктах у Новобаварському районі.
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У Харкові переважатиме похмура погода, ввечері можливі прояснення. Дощ очікується після обіду, але до вечора має припинитися.
З 2021 року 4 червня в Україні встановлено День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.
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