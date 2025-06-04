04.06.2025 09:22 Рита Парфенова

Харків і 11 населених пунктів області зазнали обстрілів: є загиблі та поранені

Протягом доби російські війська завдали масованих ударів по Харківщині, застосувавши ракети, безпілотники та авіаційні боєприпаси. Під удар потрапили житлові будинки, підприємства та об’єкти інфраструктури. Загинули двоє цивільних, п’ятеро осіб дістали поранення.



На фото м. Харків

Фото: ХОВА

Протягом останньої доби російські війська атакували місто Харків і ще 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У Харкові постраждав 30-річний чоловік. У селі Чистоводівка Куньєвської громади загинули 31-річний чоловік та 53-річна жінка. Поранення отримали троє мешканців – чоловіки віком 33 і 38 років, а також 71-річна жінка. У Золочеві постраждав 28-річний чоловік.

У Новобаварському районі Харкова зафіксовано удари двома ракетами й дев’ятьма дронами.

Противник активно застосовував різні види озброєння:

22 некеровані авіаційні ракети;

2 ракети, тип яких уточнюється;

1 керована авіабомба (КАБ);

11 ударних БпЛА типу «Герань-2»;

11 дронів-камікадзе типу «Шахед»;

2 безпілотники типу «Молнія»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

1 безпілотник невстановленого типу;

5 FPV-дронів.

Внаслідок атак зазнали пошкоджень цивільні об’єкти в різних районах області:

У Харкові пошкоджено два приватні будинки, станцію техобслуговування, електромережі, будівлі двох підприємств та три нежитлові об’єкти.

У Богодухівському районі – житловий будинок, господарські споруди, електромережі та трактор.

У Ізюмському районі – чотири приватні будинки та два автомобілі.

У Чугуївському районі – сільськогосподарське підприємство й магазин.

У Куп’янському районі – багатоповерхівка, шість приватних будинків, господарська споруда та електромережі.

У Харківському районі – два приватні житлові будинки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 4 червня російські війська завдали повітряного удару по Харкову, застосувавши дві ракети та вісім ударних дронів типу «Шахед», які влучили по цивільних об’єктах у Новобаварському районі.