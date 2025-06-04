На Харківському та Куп’янському напрямках відбито дев’ять атак російських військ

Минулої доби Сили оборони України зупинили п’ять ворожих штурмів поблизу Вовчанська та ще чотири – на Куп’янському напрямку.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень. Російські війська намагалися просунутися в районах Вовчанська, Кам’янки та Вовчанських Хуторів, але були зупинені українськими підрозділами.
На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири спроби штурму. Оборонці України відбили атаки в районах населених пунктів Загризове, Піщане, Нова Кругляківка та в напрямку Степової Новоселівки.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 4 червня російські війська завдали повітряного удару по Харкову, застосувавши дві ракети та вісім ударних дронів типу «Шахед», які влучили по цивільних об’єктах у Новобаварському районі.
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