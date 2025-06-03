03.06.2025 15:02 Рита Парфенова

У селі Турове російські FPV-дрони пошкодили будинок і електромережі

3 червня внаслідок атаки російськими дронами по селу Турове Золочівської громади пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди та енергомережі. Постраждалих немає.

Сьогодні, 3 червня, близько 11:00, російські війська атакували приватний сектор у селі Турове Золочівської громади за допомогою FPV-дронів. Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

Унаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі споруди та місцеві лінії електропередачі. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає.

Місцева влада задокументувала наслідки атаки, комунальні служби вже працюють над відновленням електропостачання.

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