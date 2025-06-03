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03.06.2025  12:37   Рита Парфенова

На світанку росіяни обстріляли село Івашки на Харківщині – пошкоджені будинки та інфраструктура

Вранці 3 червня ворог завдав артилерійських ударів по Золочівській громаді. Внаслідок обстрілу села Івашки пошкоджено житлові будинки, електромережі та дорогу.

Артобстріл села Івашки на Харківщині Артобстріл села Івашки на Харківщині

Уранці 3 червня близько 4:00 російські війська здійснили артилерійський обстріл села Івашки Золочівської громади. Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

Унаслідок 10 ворожих ударів пошкоджено чотири приватні домоволодіння, енергетичну інфраструктуру та дорожнє покриття. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих серед місцевого населення.

На місці працюють відповідні служби, щоб ліквідувати наслідки обстрілу та відновити зруйновану інфраструктуру.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські війська завдали ударів по семи населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще шестеро зазнали поранень. 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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