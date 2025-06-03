03.06.2025 12:21 Рита Парфенова

У Харкові викрили групу, що вирощувала та продавала канабіс на понад 1,6 млн грн

Двоє харків’ян облаштували плантацію коноплі в приватному домоволодінні, виготовляли з неї наркотик та збували оптом і вроздріб. Поліція вилучила майже 11 кг канабісу та понад 50 рослин.

У Харкові поліція затримала двох місцевих мешканців, які займалися незаконним вирощуванням і продажем канабісу. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 10,94 кг готового наркотичного засобу та 51 рослину коноплі. Орієнтовна вартість вилученого на «чорному» ринку – понад 1 мільйон 640 тисяч гривень.

За даними слідства, 44-річний та 57-річний харків’яни організували наркосхему, у рамках якої вирощували нарковмісні рослини в приватному домоволодінні, переробляли їх на канабіс і збували партіями.

Викриття злочинної діяльності відбулося 29 травня силами співробітників Управління боротьби з наркозлочинністю, слідчих поліції №2, Новобаварської окружної прокуратури та полку особливого призначення. Участь у спецоперації також брав кінолог зі службовим собакою.

Обох підозрюваних затримано за ст. 208 КПК України. Їм оголошено про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу – незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів. Суд обрав фігурантам запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Після завершення експертиз наркотичних речовин затриманим можуть висунути додаткові підозри за ч. 3 ст. 307 та ч. 2 ст. 310 КК України, що передбачають суворіше покарання.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині спіймали двох жінок, які розповсюджували наркотики на сотні тисяч гривень.