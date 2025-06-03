    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові влітку працюють 77 пунктів незламності на випадок надзвичайних ситуацій
03.06.2025  11:44   Рита Парфенова

У Харкові влітку працюють 77 пунктів незламності на випадок надзвичайних ситуацій

Пункти незламності продовжують функціонувати у всіх районах Харкова. Їх облаштовано на базі комунальних об’єктів для підтримки містян під час можливих кризових ситуацій.


Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

У літній період на території Харкова функціонують 77 пунктів незламності, розташованих у всіх районах міста. Їх облаштовано на базі об’єктів комунальної власності.

Пункти залишаються доступними для громадян у разі надзвичайних ситуацій — зокрема, при тривалому відключенні електропостачання або виникненні інших критичних перебоїв.

У пунктах незламності харків’яни можуть підзарядити мобільні пристрої, скористатися доступом до інтернету та отримати базову допомогу.

Перелік адрес усіх пунктів доступний за цим посиланням.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Центр надання допомоги за програмою «єВідновлення» змінив локацію – тепер він працює у просторі адаптації «СВІЙ».

Тэги:  пункт незламності, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.03 Бізнес У Харкові запрацює «Пункт незламності підприємців»: стабільна робота бізнесу навіть під час блекаутів 18.09 Суспільство У Харкові поблизу пошкоджених будинків відкрили ЦНАП у Пункті незламності (фото)   23.03 Влада «Намагаємося повернути світло в домівки харків’ян», - Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 