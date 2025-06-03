У Харкові влітку працюють 77 пунктів незламності на випадок надзвичайних ситуацій

Пункти незламності продовжують функціонувати у всіх районах Харкова. Їх облаштовано на базі комунальних об’єктів для підтримки містян під час можливих кризових ситуацій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.
У літній період на території Харкова функціонують 77 пунктів незламності, розташованих у всіх районах міста. Їх облаштовано на базі об’єктів комунальної власності.
Пункти залишаються доступними для громадян у разі надзвичайних ситуацій — зокрема, при тривалому відключенні електропостачання або виникненні інших критичних перебоїв.
У пунктах незламності харків’яни можуть підзарядити мобільні пристрої, скористатися доступом до інтернету та отримати базову допомогу.
Перелік адрес усіх пунктів доступний за цим посиланням.
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